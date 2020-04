Lavori sulla Cassia Bis, senso unico alternato - Terzo Binario News

Continuano i lavori di ripristino della pavimentazione sulla strada statale 2 Bis “Cassia Veientana” da parte di Anas.

I lavori che, si stanno svolgendo in tratti saltuari, stanno interessando i tratti dal chilometro 0 al chilometro 13,400 in entrambe le direzioni di marcia. Per consentire i lavori, il transito viene regolato a senso unico alternato in corrispondenza del cantiere.

Il completamento è previsto entro giovedì 30 aprile.