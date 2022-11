Il comune di Tolfa fa sapere che “si stanno ultimando i lavori di messa in sicurezza e rifacimento del manto stradale sulla Braccianese Claudia da parte di Città Metropolitana di Roma Capitale in qualità di ente proprietario.

Auspichiamo e sollecitiamo un intervento ancor più completo, in modo particolare, il rifacimento del tratto in frana in località Rota”.