Lavori sospesi al cimitero monumentale di Civitavecchia fino al 5 novembre • Terzo Binario News

“Si comunica che i lavori di messa in sicurezza del reparto “Vaselli”, all’interno del cimitero monumentale di Via Aurelia Nord, saranno sospesi da venerdì 27 Ottobre a domenica 5 Novembre per consentire a tutti i cittadini un regolare accesso in occasione della imminente festività di commemorazione dei defunti.

Da venerdì 27 Ottobre pertanto sarà possibile accedere regolarmente alla parte superiore del reparto.

Per motivi di sicurezza non saranno però direttamente raggiungibili i livelli più alti dei loculi”.

Civitavecchia Servizi Pubblici srl