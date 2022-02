Lavori rimandati per ponte Bikila, Ladispoli attiva: "Ennesima figuraccia di Grando" - Terzo Binario News

“Il ponte Bikila è parzialmente inagibile per motivi di sicurezza da quasi due anni. L’amministrazione è più volte uscita con dichiarazioni a mezzo stampa per comunicare l’avvio imminente dei lavori alla cittadinanza, ma dalle parole non sono mai seguiti i fatti, tanto che i lavori non sono ancora partiti.

Apprendiamo adesso, dalle parole dell’assessore De Santis, che la ditta incaricata si è ritirata e che quindi bisognerà ricominciare daccapo l’iter per l’affidamento dei lavori.

Nel frattempo la città resterà, molto probabilmente per la terza estate consecutiva, con un ponte a mezzo servizio. Alla faccia del turismo e dei tanti cittadini che attraversano quel tratto di lungomare.

Questa figuraccia è la dimostrazione del livello di impreparazione e dilettantismo che pervade questa amministrazione. Non riescono a riparare un ponte e vorrebbero guidare la nostra città per altri cinque anni?”

Lo dichiara in una nota il gruppo “Ladispoli Attiva”