Lavori in via Anzio a Ladispoli senza avviso - Terzo Binario News

Le lamentele di una cittadina: “Nessuna informazione sullo scavo, la strada riasfaltata ridotta a una carrareccia”

Una cittadina di Ladispoli si lamenta per dei lavori in corso di svolgimento in via Anzio, nei presso dell’incrocio con via Taranto, perché non c’è un cartello che indichi il tipo di intervento e per le condizioni in cui si trova la strada.

“Da alcuni giorni ci sono dei lavori a Ladispoli in via Anzio incrocio via Taranto per il posizionamento di un tubo corrugato nel terreno. Non vi sono cartelli che informino i residenti sul tipo di lavoro che viene effettuato, da quale ditta, per conto di chi. La strada è stata riasfaltata quasi un anno fa, ora questo è lo sfacelo che lasciano dietro di sé” .

