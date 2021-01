Lavori in corso al parco giochi per bimbi di Fregene - Terzo Binario News

“Prosegue in queste ore l’intervento nel parco giochi di via Maiori, a Fregene”. Lo dichiara il presidente della Commissione Attività Produttive, Fabio Zorzi. “Prima la fontana all’ingresso e ora il Parco giochi.

Cittadini, artigiani e commercianti, nonostante la crisi economica, sono intervenuti mettendosi a disposizione per riqualificare alcune aree della località. Un gesto di grande senso civico – prosegue Zorzi -. Il legame tra il tessuto sociale e produttivo e il territorio stesso è di grande stimolo per lo sviluppo di un’area e il benessere della sua popolazione”.

“Durante l’estate è stato bonificato lo spazio verde sul viale di ingresso grazie all’intervento di un gruppo di volontari guidati dall’idraulico Claudio Pegoraro. La fontana è tornata a funzionare, è stato sfalciato e ripulito il giardino dai rifiuti abbandonati da alcuni incivili e poi si è realizzato un nuovo impianto di illuminazione. – prosegue Zorzi – Un approccio riproposto al vicino parco giochi dove le altalene erano rotte da prima dell’estate e le luci spente da tempo”.

“Mi associo, quindi, ai ringraziamenti del sindaco alle aziende, alle associazioni e agli artigiani che con me si sono impegnati a titolo gratuito e in prima persona – sottolinea il presidente -. Ricordo, con l’occasione, che nel maxi emendamento al bilancio approvato dalla maggioranza a fine dicembre, è stato programmato un ulteriore intervento, da parte dell’amministrazione proprio nel parco di via Maiori, come in altri parchi della città. Un ringraziamento speciale va a Claudio Pegoraro, Giuseppe Nania e Bruno Meta che, sostenuti dalle donazioni di una dozzina di commercianti, hanno fatto un altro piccolo miracolo ripristinando 16 lampioni, installando due fari ad illuminare l’area giochi del parco e 4 nuove altalene. Ora il parco di via Maiori è un posto più bello dove bambini e adulti possono serenamente trascorrere del tempo all’aria aperta”.