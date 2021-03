Lavori in corso al palazzo Camerale di Allumiere - Terzo Binario News

“Iniziati i lavori presso il Palazzo Camerale in vari lotti funzionali.

1-In biblioteca: superamento delle barriere architettoniche mediante ampliamento del bagno che diventerà accessibile a tutti; riqualificazione dello spazio di archivio finora sottoutilizzato presso l’ascensore; installazione di nuove postazioni per il personale e gli utenti attrezzate con computer, stampante multifunzione e connessione wireless ad internet

2-Al piano sottotetto ridiamo dignità alla nostra storia recuperando l’archivio storico (tanti documenti dell’800 e carte d’identità dei primi anni del ‘900) e trasferendolo presso i locali finora occupati dalla Comunità Montana, i documenti potranno essere consultati da tutti anche grazie alla presenza dell’ascensore;

-consolidamento delle murature e dei solai interni, mantenendo l’unico originale rimasto in legno;-realizzazione di un grigliato sopra l’aula nobile che permetta l’ispezione e l’installazione del nuovo e più funzionale ripetitore dei canali Mediaset e Rai. Questi interventi ci metteranno in condizione di pianificare l’utilizzo di nuovi spazi per attività sociali e culturali.

3–Manutenzione del manto di copertura del tetto con eliminazione delle tavelline in laterizio forato – messe alcuni anni fa sulla travatura di legno del “600 – e messa in opera di tavolato, isolante termico e guaina impermeabilizzante

4–Manutenzione delle facciate per restituire l’originale aspetto al palazzo più importante del nostro centro urbano;5–Illuminazione artistica della facciata e dell’orologio. Questa è la nostra storia, la nostra cultura e su queste basi si costruisce il futuro della nostra comunità”.

Antonio Pasquini