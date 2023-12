Lavori fatti e smontati sulla pista ciclabile di Ladispoli • Terzo Binario News

Il Pd locale ha anche rilanciato un video dove si vede la ruspa che rimuove l’asfalto steso da poco

Realizzata, poi smontata e ora da rifare.

La pista ciclabile di Ladispoli come l’eterna incompiuta di Beethoven, che oltre a non usufruire del passaggio protetto vedono i parcheggi persi – e non recuperati – e un’opera pubblica prima costruita e poi rifatta.

La nota del Pd: “Questa volta la Giunta Comunale del sindaco Grando si è superata: un pezzo della pista ciclabile appena fatta è stata distrutta e rimossa dalla stessa ditta che l’ aveva realizzata due settimane prima.

È successo in Piazza Odescalchi, con tanto di minacce al cittadino che stava riprendendo l’ incredibile scena.

Così ormai è malgovernata la nostra città: cifre da capogiro per una festa di basso livello a Capodanno, opere fatte e distrutte dalla stessa ditta dopo pochi giorni. Chi pagherà?”

𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝘁𝗼 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗰𝗿𝗮𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗟𝗮𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗹𝗶

Infine, qualche personaggio vicino all’amministrazione è stato persino capace di insinuare che trattasse di un danneggiamento volontario.

Ora, va bene che a palazzo Falcone stanno passando un momentaccio per un Capodanno male organizzato ma i complotti forse sarebbe meglio evitarli.