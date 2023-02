Lavori Anas sulla Cassia Bis da lunedì 20 febbraio • Terzo Binario News

Al via da lunedì 20 febbraio i lavori riguardanti la sostituzione delle barriere laterali e bordo ponte della statale 2 Bis “Cassia Veientana”, i lavori interesseranno nello specifico le rampe di ingresso del Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna e le rampe di uscita in carreggiata esterna.

L’intervento consiste nella sostituzione delle barriere laterali ed ha l’obiettivo di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza dell’arteria interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale.

I lavori da lunedì prevederanno l’istallazione di un cantiere fisso, per un tratto di soli 500 metri, per il quale si renderà necessario il restringimento di carreggiata, garantendo il transito della circolazione sulla corsia non interessata dai lavori.

Il Completamento dei lavori è previsto entro la fine di aprile 2023.

