Lavori all'illuminazione sulla A12, chiuso gli svincoli di Fiumicino da e per Civitavecchia • Terzo Binario News

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 novembre, per chi proviene da Civitavecchia, sarà chiusa la rampa di immissione sulla Roma-Fiumicino, verso Fiumicino.

In alternativa si consiglia di immettersi sulla Roma-Fiumicino verso Roma, uscire allo svincolo “Nuova Fiera di Roma” e riprendere la Roma-Fiumicino, in direzione di Fiumicino Aeroporto.

Per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 1:00 alle 6:00 di mercoledì 22 novembre, sul ramo di allacciamento A91 Roma-Fiumicino/A12 Roma-Civitavecchia, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia, per chi proviene da Fiumicino ed è diretto verso Civitavecchia.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Roma-Fiumicino, verso Roma, uscire allo svincolo “Nuova Fiera di Roma” e riprendere la Roma-Fiumicino in direzione di Fiumicino/aeroporto, per poi immettersi sulla A12 Roma-Civitavecchia.