Lavori alla stazione Trastevere: ecco come diventerà • Terzo Binario News

Nuovi accessi pedonali e ciclabili e un’area Kiss&ride lato Piazzale della Radio, queste sono solo alcune delle novità previste da Rete Ferroviaria Italiana, capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, per la Stazione Trastevere di Roma.

Il progetto è stato presentato nel corso di un incontro, che si è tenuto presso il Drugstore Museum, al quale ha partecipato l’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, l’Assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, i Presidenti del Municipio XI e XII e il Responsabile di Ingegneria ed Investimenti Stazioni di RFI Direzione Stazioni, Antonello Martino.

Il progetto, che sarà realizzato in più fasi, prevede inizialmente la realizzazione di un accesso pedonale da via Portuense e un accesso carrabile e ciclopedonale da via del Fornetto.

Sarà realizzata un’area di Kiss&ride (zona di sosta breve) e stalli per persone a mobilità ridotta che permetteranno di giungere direttamente sulle banchine della stazione.

È prevista anche la cura degli spazi verdi e un incremento dei servizi al viaggiatore.

Secondo gli studi e le simulazioni effettuati da RFI, questa soluzione aumenterà del 50% il bacino di utenti che nell’arco di 15 minuti potrà raggiungere la stazione a piedi, passando da 39000 potenziali utenti/giorno ad oltre 51.000, aumentando ulteriormente gli spostamenti pedonali di accesso alla stazione.

I lavori inizieranno entro l’autunno 2023 e si concluderanno intorno alla metà 2025 con un investimento economico di circa 8 milioni di euro.

Contestualmente è in corso di elaborazione il secondo step del progetto con il recupero urbanistico dell’intero percorso che dalla Portuense arriva alla stazione. Questa seconda fase prevede la realizzazione di una promenade verde e ciclo-pedonale, un parco verde lineare e l’allargamento di via Portuense e via Pacinotti fino a Piazzale della Radio.

La stazione Trastevere diventerà così la cerniera del quadrante Gianicolense/Marconi che, già oggi, è oggetto di una complessiva rigenerazione urbana. Contestualmente Roma Capitale sta già lavorando alla riqualificazione di Piazza Flavio Biondo, alla realizzazione del nuovo Parcheggio di Piazzale della Radio che porterà oltre 450 posti auto e un completo ridisegno della Piazza e al nuovo parco del Tevere di Marconi, che vedrà tra pochi giorni la completa apertura al pubblico con una nuova area giochi e fitness. In primavera, inoltre, seguiranno i lavori per l’ammodernamento del Ponte di Ferro.