Lavori alla stazione di Santa Marinella, taglio del nastro a Natale • Terzo Binario News

Incontro fra Comune, Rfi e ditte: nuova pensilina a marzo

Si è svolto questa mattina, nel piazzale della stazione ferroviaria, l’incontro tra il Sindaco Pietro Tidei, alcuni rappresentanti della Giunta e del Consiglio Comunale e le rappresentanze di RFI, società del gruppo Ferrovie dello Stato e GEMA S.r.l., l’impresa che si occupa dei lavori.

“L’Amministrazione Comunale sta seguendo passo passo ogni intervento che riguarda la nostra stazione, offrendo la massima collaborazione e sottolineando l’importanza di portare a termine i lavori nei tempi previsti, perché sappiamo quanto sia importante riconsegnare alla città una stazione ferroviaria efficiente, moderna e accessibile.

Per quel che riguarda la tempistica, l’impresa che si occupa dei lavori, la GEMA srl, ha previsto di consegnare in via definitiva l’opera per il prossimo natale. Intanto proseguono i lavori.

Si stanno portando a termine gli interventi previsti sulla banchina del terzo binario, dove entro fine marzo verrà posizionata la nuova pensilina e i punti di illuminazione, mentre a giorni si posizionerà la copertura di quella già presente sul binario uno”, ha affermato il sindaco al termine dell’incontro.

“Restyling e razionalizzazione invece per l’area di piazzale Matteotti, dove a giorni inizieranno le nuove opere che interesseranno anche via Piave e via Crispi. Si tratta di ottimizzare i flussi pedonali e carrabili, con la realizzazione di una nuova rampa di collegamento tra la piazza e la strada adiacente, laddove oggi insiste un terrapieno incolto”, ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati.

“Il nuovo accesso all’area prevede naturalmente un sicuro ed illuminato marciapiede per i tanti pedoni che ogni giorno a piedi raggiungono la stazione. Nel piazzale si prevede inoltre la collocazione di stalli per bus, taxi e nuovi posti auto per persone con ridotta mobilità. Sarà ricollocata una nuova postazione per i cicli e le moto e saranno preservati i posti riservati all’ Arma dei Carabinieri”, ha concluso Amanati.

“L’intero restyling include l’implemento di spazi verdi e alberature, che con il nuovo arredo urbano previsto, andranno a conferire un aspetto molto rifinito all’ impianto ferroviario.

Ci hanno assicurato che gli alberi presenti, che non interferiranno con il nuovo assetto della piazza, saranno preservati e che anche dalla parte di via 4 novembre sono previsti nuovi spazi verdi”, ha dichiarato l’assessore Elisa Mei, presente all’incontro con il vicesindaco Roberta Gaetani e la consigliera Patrizia Befani. “La nostra stazione aveva necessità di un restyling per consentire agli utenti un’accessibilità migliore e funzionale.

Sono certa che al termine dei lavori, l’opera sarà apprezzata da tutti, dai cittadini che ogni giorno viaggiano per lavoro e per studio e dai turisti che ogni anno scelgono il treno per poter raggiungere il nostro mare”, ha affermato la vicesindaco Gaetani