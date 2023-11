Lavori al parcheggio della stazione a Bracciano, "ora strisce blu gratuite" • Terzo Binario News

Spazio chiuso sino al 17 novembre, i pendolari chiedono un provvedimento temporaneo

“In quel di Bracciano, per lavori di Rete Ferroviaria Italiana ai “deviatori” – così si legge nell’ordinanza comunale 156, è chiuso dal 30 ottobre fino al 17 novembre il parcheggio a fianco la stazione, situato affianco a via dei Giardini.

Tralasciando il cartello di divieto di sosta affisso, che è di fatto poco chiaro come date (il giorno 30/10/23…. del 17/11/23), di fatto sorgono gravi problemi di parcheggio per i pendolari e soprattutto per chi abita lì davanti.

I posti già erano pochi per i residenti, ora fino al 17/11/23 non è possibile pagare tutti i giorni il parcheggio sulle strisce blu.

Sarebbe auspicabile e logico, come già avviene in altri comuni in questo caso, non far pagare ai residenti il parcheggio fino a fine lavori”.

Fabrizio A. – Bracciano

