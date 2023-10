Lavori al cavalcavia, chiude lo svincolo A12 di Santa Severa Santa Marinella • Terzo Binario News

Dalle 20 di lunedì 16 alle 8 di martedì 17 ottobre e dalle 20 di martedì 17 alle 8 di mercoledì 18 ottobre

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa Santa Marinella, in entrata verso Civitavecchia e in uscita per chi proviene da Roma, per consentire lavori di rifacimento dei giunti sul cavalcavia di svincolo, dalle 20:00 di lunedì 16 alle 8:00 di martedì 17 ottobre e dalle 20:00 di martedì 17 alle 8:00 di mercoledì 18 ottobre.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Civitavecchia, entrare alla stazione di Civitavecchia sud;

in uscita per chi proviene da Roma, uscire allo svincolo di Cerveteri Ladispoli.