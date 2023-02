Lavori Acea al Casaletto Rosso a Civitavecchia: lunedì 6 possibili disagi, prevista autobotte • Terzo Binario News

Acea Ato 2 comunica che, per consentire un nuovo collegamento idrico in via Ligustri angolo via del Casaletto Rosso, si renderà necessario interrompere il flusso idrico.

Pertanto, dalle 08:00 alle 16:00 di lunedì 06 febbraio 2023 potranno verificarsi abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua ai seguenti indirizzi: via del Casaletto Rosso, via dei Ligustri, via delle Eriche, via dei Ginepri, via delle More, via dei Biancospini, via dei Gelsomini, via dei Mirti, via delle Rovelle; zone limitrofe a quelle elencate.

Per tutta la durata dei lavori è stato predisposto lo stazionamento di un’autobotte in via del Casaletto Rosso intersezione con via delle Eriche. Le utenze coinvolte saranno avvisate mediante l’affissione di appositi cartelli e pubblicazione del presente avviso sul sito internet www.gruppo.acea.it.