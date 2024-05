Lavori a Tuscolana, mercoledì sulla Fl5 variazioni e limitazioni • Terzo Binario News

Trenitalia fa sapere che alcuni treni della Roma-Civitavecchia saranno attestati a Ostiense

Per lavori di manutenzione, programmati da RFI a Roma Tuscolana, dalle 9 alle 14 circa di mercoledì 5 giugno, la circolazione di alcuni treni regionali sulla linea FL5 Roma – Civitavecchia potrà subire variazioni di orario e limitazioni di percorso.

In particolare, nella fascia oraria interessata dai lavori alcuni treni della linea FL5 saranno attestati a Roma Ostiense, con la possibilità di utilizzare mezzi urbani alternativi per gli spostamenti da/verso le altre stazioni del Nodo di Roma.

Inoltre il collegamento Leonardo express sarà effettuato con un servizio bus in partenza ogni 30 minuti da Roma Termini, all’altezza della fermata Cotral di via Giolitti 32 e da Fiumicino Aeroporto dalla fermata Cotral del Terminal 1 – Arrivi.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia.