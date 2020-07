Lavori a Fiumicino, nuovo asfalto per le strade di Aranova e Fregene - Terzo Binario News

Operai impegnati in via Michele Rosi in direzione Valle Coppa. Dal 23 luglio toccherà a via Castellammare e via Bussana, dopo l’ammodernamento delle condotte idriche

Nuovo asfalto per alcune strade di Aranova e Fregene, nel comune di Fiumicino. Stamattina (22 luglio 2020) sono cominciati i lavori di asfaltatura di un tratto di via Michele Rosi, in direzione Valle Coppa. A darne notizia è l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Angelo Caroccia.

Il tratto in questione è stato interessato, nei mesi scorsi, da lavori di estensione delle reti di pubblico servizio. In prossimità del cantiere stradale di asfaltatura è in corso quello di Acea Ato 2 per potenziare il punto di spinta della rete idrica.

Inoltre, interventi sono in corso anche a Fregene dove si stanno asfaltando alcune strade interne del consorzio, mentre domani Acea Ato 2 provvederà, alla riasfaltatura di via Castellammare e, a seguire, di via Bussana, strade che erano state interessate dai lavori di potenziamento e ammodernamento delle condotte idriche.