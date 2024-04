Lavoratori in nero e una giovane ubriaca alla guida, controlli serrati dei Carabinieri nel weekend • Terzo Binario News

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno eseguito una serie di controlli mirati al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado nelle aree del quartiere maggiormente frequentate durante la movida.

Nel dettaglio, i Carabinieri, con il supporto dei colleghi del Gruppo Tutela Lavoro di Roma e personale dell’ASL di Roma, hanno sanzionato amministrativamente il legale rappresentante di un in piazza Guglielmo Marconi per aver impiegato tre lavoratori “a nero”. Elevata una multa di 8.800 euro e notificata la prescrizione di regolarizzare la posizione degli stessi dipendenti, pena la sospensione dell’attività.

Nell’arco notturno, i Carabinieri hanno anche eseguito numerosi posti di controllo alla circolazione stradale, nel corso dei quali hanno denunciato una 26enne romana per guida in stato di ebbrezza, in quanto, a seguito di alcoltest, è risultata con un tasso alcolemico superiore al consentito e hanno sanzionato altri tre automobilisti per guida in stato di ebbrezza e uno trovato non in possesso dei documenti di circolazione e di guida.

Complessivamente i Carabinieri hanno identificato 128 persone e eseguito verifiche su 53 veicoli. Ritirate tre patenti di guida