L'Avis Aureliana esulta per la raccolta sangue a Bracciano • Terzo Binario News

Successo della raccolta sangue organizzata da Avis Intercomunale Aureliana nella cittadina di Bracciano. Il Presidente Nicoletta Iacomelli sta promuovendo la donazione del sangue su tutto il territorio della Asl Rm4.

Piu di 40 donatori si sono presentati sin dalle 7.30 di mattina accolti dallo staff sanitario, dai volontari e dal Presidente locale Emanuele Melis.

Si ringraziano tutti i donatori e le donatrici che con il loro gesto hanno aiutato tanti malati a vivere.

Il prossimo appuntamento a Bracciano sarà nel mese di Dicembre.