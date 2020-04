L'Avab Bracciano non si ferma a Pasqua: consegnati pacchi e mascherine - Terzo Binario News

“Più di 200 buoni spesa consegnati sul territorio, da Avab odv Bracciano. Molti gli anziani aiutati per acquisto medicine e viveri insieme alla Misericordia di Bracciano.

Portate uova di Pasqua a molti bimbi del territorio gentilmente donati da supermercati locali e consegnate le mascherine. Sono stati 36 giorni di intenso lavoro degli operatori, per essere vicini a tutti soprattutto per non far sentire soli i cittadini in questa emergenza mondiale proprio in questo periodo pasquale.

Noi con voi…voi con noi..

Sempre e con il cuore”.

Avab odv Bracciano coordinamento Coreir regione Lazio

Il presidente Enza Vergari