L'Avab Bracciano al Coreir di via Prenestina - Terzo Binario News

La Avab odv Bracciano coordinamento Coreir con una rappresentanza di 12 unità, ha partecipato ad un incontro importante su Roma presso il centro Coreir del Cerimat via Prenestina.

Autorità hanno presenziato portando i loro ringraziamenti formali alle associazioni di protezione civile per l’opera svolta con professionalità e dedizione per mesi e mesi durante tutta l emergenza covid, e la stagione antincendio ancora in atto.

Presenti il presidente della regione Lazio Zingaretti, per il dipartimento presente Dott Curcio, il direttivo della protezione civile Dott Tulumello e tanti altri funzionari regionali.

Centinaia di operatori, mezzi ed attrezzature schierate per questo evento…

Il nostro Coordinamento Coreir ringraziato per l’ottima operativa e presenza in ogni emergenza e Maxi emergenza.

Presenti anche rappresentanza di altri coordinamenti regionali. L’Avab odv Bracciano onorata di essere parte di questa importante macchina del soccorso. Grazie agli operatori che sempre danno la loro presenza”.

La presidente Enza Vergari