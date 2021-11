L'autista muore al volante del bus, con il mezzo finisce sulle auto in sosta alla Magliana - Terzo Binario News

Il conducente 45enne probabilmente colto da malore, indagine di Roma Capitale

(foto archivio) Questa notte intorno a mezzanotte, le pattuglie della Polizia Locale del Gruppo IX Eur, sono intervenute in via della Magliana all’altezza del civico 281 per un incidente che ha coinvolto un autobus di linea TPL.

Il conducente, uomo italiano di 45 anni, presumibilmente colto da un malore, è andato a finire contro alcuni veicoli in sosta. Il 45enne , nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, è deceduto.

Nessun passeggero era a bordo al momento dell’incidente. Accertamenti da parte della Polizia Locale per ricostruire esatta dinamica dei fatti.