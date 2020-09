Laurentino: pappagallo nel vivaio trovato in pessime condizioni, affidato alle cure della LAV - Terzo Binario News

Intervento della Polizia locale

Questa mattina – mercoledì 9 settembre – le pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale hanno dato avvio alle operazioni di presa in custodia del pappagallo appartenente alla specie Ara Chlororopterus, rinvenuto presso un vivaio del quartiere Laurentino in pessime condizioni di detenzione e già sottoposto a sequestro, affidandolo alle cure della LAV.

All’origine dell’intervento odierno, la segnalazione inviata alla LAV da parte di una cittadina, che aveva documentato le cattive condizioni dell’animale, detenuto in una gabbia e utilizzato come sorta di attrazione per i clienti del negozio. Da qui scaturiti i sopralluoghi dei caschi bianchi unitamente al personale della Asl di competenza e, successivamente, anche in collaborazione con l’Unità Cites dei Carabinieri. Dopo i primi accertamenti, e verificata la mancata ottemperanza alle indicazioni date dagli operanti al detentore, è scattato il sequestro del pappagallo, oltre alla prevista sanzione di oltre 300 euro.

Gli agenti hanno provveduto alla presa in custodia dell’animale e grazie alla LAV è stato possibile individuare una struttura idonea alla sua custodia nel Centro di Recupero di Semproniano, in Toscana. Lara , così è stato chiamato il pappagallo, è stata presa in carico dall’Associazione che, in questo luogo, già si prende cura di numerosi animali, tra cui molti esotici, salvati da maltrattamenti e sfruttamento.