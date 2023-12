Laurea honoris causa per il civitavecchiese Victor Nunzi • Terzo Binario News

Doppio riconoscimento al ricercatore indipendente e scrittore civitavecchiese Victor Nunzi.

A Pisa Nunzi ha ricevuto l’Internationald per lo studio e la ricerca all’interno del contesto “Premio Internazionale di Arte Letteraria – Il canto di Dafne”.

Un prestigioso riconoscimento nazionale per la cultura e per lo studio condensato nel suo libro “La regalità degli dèi” nonche per l’impegno nella divulgazione condotta a livello nazionale.

A Madrid gli è stata inoltre conferita Laurea honoris causa da parte del C.I.E.S.A.R.T. – Cámara Internacional de Escritores & Artistas, associazione di rilievo internazionale ispano-peruviana.

Due premi che sono, conferma Nunzi “riconoscimenti che infondono coraggio e maggiore passione per l’impegno culturale e divulgativo”, una spinta ulteriore in previsione della pubblicazione del suo prossimo libro.