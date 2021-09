L'Ater conferma l'accordo con il comune di Santa Marinella - Terzo Binario News

“In relazione al comunicato stampa della settimana scorsa emanato dal

Comune di santa Marinella, l’Ater del comprensorio di

Civitavecchia conferma come sia in essere una strettissima e proficua

Collaborazione con la suddetta amministrazione comunale.

In virtù di tale collaborazione si stanno ponendo in essere tutte le

Azioni previste dalla normativa vigente per poter dare, in tempi

Brevissimi, una concreta risposta alla grave situazione di emergenza

Abitativa in cui versa il comune di Santa Marinella.

Il presidente e l’intero c.d.a. Riconoscono ampio merito al sindaco e

All’intera amministrazione da lui rappresentata per la fattiva

Collaborazione prestata nel percorso intrapreso che porterà

Sicuramente a risultati che andranno a beneficio di tutta la

Collettività”.

Il c.d.a. Dell’ater del comprensorio di civitavecchia