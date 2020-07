L'Ater concede al pugile Gasparri un locale di Civitavecchia - Terzo Binario News

L’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia per forte volontà del

Commissario Straordinario Passerelli e del Direttore Generale

Clementi offre in comodato d’uso gratutito una propria struttura

inutilizzata al boxeur Christian Gasparri per preparare al meglio la

sfida che lo vedrà protagonista a Grosseto il prossimo 07 agosto

quando salirà sul ring per concorrere al titolo italiano WBC dei

superpiuma

“Crediamo che mettere a disposizione di un ragazzo che ambisce al

titolo una struttura idonea sia un piccolo aiuto per chi sceglie uno

sport come la boxe che richiede il massimo sacrificio e la più attenta

preparazione» dichiara soddisfatto il Commissario Straordinario

Antonio Passerelli «L’ATER sale sul ring tutti i giorni incrociando i

guantoni con il disagio sociale e la crisi economica, crediamo che

contribuire con un piccolo gesto può rafforzare l’idea che sul

territorio i cittadini possano affrontare i problemi di tutti i giorni

e le sfide più difficili con l’aiuto delle amministrazioni locali».

Demiurgo dell’operazione è il Direttore Generale Emiliano Clementi

che, sottoscrivendo quanto affermato dal Commissario,

aggiunge «Preciso che la struttura è messa a disposizione sino al

compimento dell’evento sportivo per il quale facciamo un grandissimo

in bocca al lupo al ragazzo. Siamo convinti che la “riqualificazione”

del patrimonio immobiliare si attua, innanzitutto, con interventi di

riqualificazione della socialità e che la pratica di attività sportive

possa concorrere -anche mediante emulazione- allo sviluppo di coerenti

comportamenti relazionali».

Tale concessione temporanea, nelle more della pubblicazione di un

nuovo bando per l’assegnazione, oltre ad impedire l’eventuale

occupazione abusiva del locale ad opera di terzi, non determina alcuna

spesa viva a carico dell’Ater. A fronte di questo contributo il

boxeur si impegna a promuovere la valenza positiva e sociale dello

sport come momento aggregativo e di crescita individuale e collettiva,

evidenziando il ruolo di promozione che l’Ater ha rivestito”.