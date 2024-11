"L'atelier apre le sue porte" a palazzo Podestà di Civitavecchia, protagonista la stilista Giorgia Cicatello • Terzo Binario News

“L’atelier apre le sue porte” .Una giornata dedicata alla moda, quella del passato, del futuro. La stilista Giorgia Cicatello sceglie per la presentazione in anteprima della collezione “Enchanted City-la città incantata” proprio la sua città natia, Civitavecchia e la suggestiva location di Palazzo Podestà, un’antica dimora oggi resa una sofisticata villa in puro stile Liberty dalle sorelle Fiorentini.

Un evento che celebrerà il Made in Italy, la bellezza intramontabile della moda fatta dalle grandi Firme, con la contemporaneità della nuova bellezza delle creazioni firmate dalla stilista. Le porte del palazzo si ariranno alle 10 del 21 Novembre, per raccontare il mondo di Giorgia Cicatello, fatto di manichini e sete pregiate,di perline, cristalli e ricami, ma anche di importanti passerelle, come quele di Milano e Los Angeles.

Un’occasione unica per vivere l’esperienza di un’atelier di moda, proprio come si era solito fare negli anni d’oro della moda italiana, per vedere da vicino pezzi unici e abiti di alta sartoria, ma anche per incontrare e conoscere la designer che vuole creare non solo un evento di presentazione, ma un momento di incontro piacevole tra persone appassionate di moda e gusto.

“Ho selezionato capi vintage di grandi nomi, come Fendi, Armani e Prada, per poter dare agli abiti una seconda vita, per sensibilizzare le persone verso acquisti più consapevoli e comprendere ancora meglio quanto la qualità di un prodotto possa durare nel tempo.– Ci sarà anche la possibilità di acquistare capi vintage, di customizzarli, di provare le ultime creazioni della designer o semplicemente d: trascorrere una piacevole giornata in un luogo che sembra ferme nel tempo” dice la stilista.

Ad accompagnare la designer e i capi della sua collezione le innovative sperimentazioni negli accessori realizzati in collaborazione con 3DB, un’azienda locale che realizza la stampa 3D e la realtà aumentata. Fino alle 17 l’ingresso sarà libero, poi l’evento si concluderà con una sfilata prevista per le 18 dove insieme alla collezione sfileranno le opere floreali di Milva Flower design e di Natalie Beauty Lab, accompagnati dalle immancabili coreografie di Mariangela Puddu che ormai accompagnano Giorgia Cicatello in tutte le sue passerelle, da qelle di Roma fino alla più recente –fashion week di Milano. Ad allietare la sfilata la prestigiosa musica dellla violinista Maria Letizia Beneduce.

Sarà un momento unico per la città, per vivere e comprendere come artigianalità e innovazione possano coesistere, e per comprendere che la cura per gli altri e l’ essenzialità della vita siano le fondamenta della nuova bellezza.