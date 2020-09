L'asta del pesce resta dov'è: confermato il contratto fra Adsp e coop Marinai e Caratisti di Civitavecchia - Terzo Binario News

Nel mese di agosto, è stato firmato il rinnovo della concessione dei locali adibiti allo svolgimento dell’asta collettiva ubicata nel porto di Civitavecchia, tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e la Cooperativa di Pesca Marinai e Caratisti.

Alla firma erano presenti il Presidente dell’Autority, Francesco Maria di Majo, il Presidente della Coop. Marinai e Caratisti Salvatore Cicatello e il Vicepresidente nazionale dell’AGCIAGRITAL (Associazione di riferimento) Roberto Arciprete.

Il Presidente di Majo ha espresso parole di elogio nei confronti della cooperativa ricordando, fra l’altro, come questa rappresenti una realtà imprenditoriale di tutto rispetto garantendo occupazione stabile a 10 dipendenti e fornendo servizi ed assistenza ai 17 soci che la compongono. Inoltre, ne ha evidenziato i comportamenti virtuosi, quali la partecipazione al progetto della Regione Lazio relativa al recupero delle plastiche in mare (oltre 20 tonnellate nel solo 2019), l’iniziativa di offrire gratuitamente due volte alla settimana parte della propria produzione alle persone meno abbienti durante il lock down e l’impegno che da anni i pescatori locali profondono verso una pesca sostenibile attraverso il contenimento dello sforzo di pesca giornaliero.

La cooperativa, inoltre, ha partecipato a diversi progetti in partenariato con il Laboratorio di Oceanologia Sperimentale dell’Università “La Tuscia”, riguardanti la consistenza degli stock ittici, l’efficienza degli attrezzi da pesca e l’individuazione di zone di pesca messe a rotazione per un uso più razionale delle risorse alieutiche. Subito dopo il periodo di fermo temporaneo obbligatorio che inizierà il 14 settembre p.v e avrà la durata di 30 giorni, la cooperativa introdurrà nuovi canali commerciali, oltre a quelli ormai consolidati, come ad esempio la vendita online.