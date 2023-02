L'associazione “Amici del Cardarelli” a Tarquinia rinnova le cariche: eletto presidente Stefano Monti. • Terzo Binario News

Il giorno 23 febbraio presso l’Aula Magna dell’Istituto Vincenzo Cardarelli, l’Associazione amici del Cardarelli si è riunita per ridare vigore e slancio alle proprie attività, rinnovando le cariche al suo interno.

A presiedere l’assemblea il Dirigente Scolastico Laura Piroli che con entusiasmo ha introdotto la storia dell’Associazione e le attività svolte nel passato anche e grazie alla aiuto all’ex Presidente dell’ente Francesco Franzese.

Grazie a lui e al grande lavoro di squadra venne realizzata l’aula informatica per gli studenti del Liceo Scientifico e diversi concerti per omaggiare grandi artisti come Fabrizio De Andre’ e Lucio Battisti, oltre ai diversi spettacoli teatrali delle compagnie dell’Istituto.

Alla presenza dei soci presenti sono stati eletti i nuovi membri del direttivo che sono Stefano Monti, Alessandro Tizi, Cristiano Paolini, Gughi Genova e la prof. Claudia Piastra. Il direttivo al termine dell’ Assemblea si è riunito nominando presidente Stefano Monti e vice presidente Alesandro Tizi.

“Lavoreremo a fianco della scuola ,- riferisce il neo presidente Stefano Monti – creando una rete sinergica e operativa, con ragazzi, professori e professionisti del territorio cercando di raggiungere obiettivi concreti per la nostra scuola”.

“Desidero ringraziare i miei ex studenti, che hanno accolto senza esitazione il mio invito a riprendere un percorso iniziato il 10 gennaio del 2015. – riferisce la Dirigente scolastica Laura Piroli – Sono fortemente convinta che per parlare con i giovani studenti occorra coinvolgere altri giovani. Quello di Stefano, Cristiano, Federico e Alessandro è e sarà un linguaggio e un sentire “vicino” che si tramuterà in azioni utili ed efficaci.”

L’associazione oggi conta 50 soci per chi volesse prendere parte a questa iniziativa può contattare l’associazione tramite L’indirizzo mail:

amicidelcardarelli23@gmail.com