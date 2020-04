L'Asl Roma 4 sulle vaccinazioni in gravidanza: "Operazioni in sicurezza" - Terzo Binario News

Le possono effettuare anche i papà

Ogni gravidanza è un atto di amore. In tempo di COVID 19, le mamme devono proteggere ancora di più i bambini che nasceranno adottando per sé stesse tutte le misure di distanziamento sociale, uso di mascherine, lavaggio delle mani ecc. per evitare di contrarre l’infezione.

A queste azioni è importante aggiungere la vaccinazione anti difterite-tetano-pertosse da fare preferibilmente tra la 27ª e la 32ª settimana di gestazione. In questo modo ogni mamma produrrà gli anticorpi protettivi contro la pertosse, questi, attraverso la placenta, arriveranno al bambino che quando nascerà sarà protetto da una infezione che nei lattanti è particolarmente grave. Anche i papà sono invitati ad eseguire questa vaccinazione, se non la hanno effettuata negli ultimi 8-10 anni, per proteggere loro stessi dal tetano e le loro compagne e i bimbi che nasceranno dalla Pertosse.

Il Servizio Vaccinazioni della ASL Roma 4 offre a tutte le future mamme e i futuri papà la possibilità di eseguire la vaccinazione in sicurezza e prendere un appuntamento telefonando al numero verde 800.539.762 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Asl Roma 4