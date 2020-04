L'Asl Roma 4 ringrazia gli operatori con un video - Terzo Binario News

Il messaggio di ringraziamento da parte della Asl Roma 4 per tutti coloro che lavorano in prima linea.

“Sono giorni difficili per noi e per voi, e soprattutto per gli uomini e le donne che lavorano nei nostri ospedali e sul territorio.

Medici, infermieri, operatori sociosanitari, sono in prima linea per proteggervi.

Ma sono soprattutto uomini e donne, che ogni giorno portano avanti la loro missione: aiutare gli altri.

Ricordiamoci l’impegno di tutti, la vostra pazienza nell’isolamento delle vostre case, la nostra costanza nel dirigere l’emergenza, ma soprattutto ricordiamoci di loro, di questi professionisti che sono l’orgoglio di un sistema sanitario tra i migliori al mondo.

Quando torneranno gli abbracci, quando potremmo stringerci di nuovo le mani, potremmo dire di aver lottato insieme per ciò che di più prezioso abbiamo: la nostra salute.

Grazie per la vostra fiducia.

Grazie.”

Asl Roma 4