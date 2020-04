L'Asl Roma 1: "Sotto controllo il focolaio dell'UniSalesiana" - Terzo Binario News

La ASL Roma 1 comunica che la situazione inerente l’Università Salesiana è totalmente sotto controllo. È stata gestita da subito con grande collaborazione tra il Rettore e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL.

Il personale addetto ai servizi è stato interamente controllato e sono emersi due unici casi, ma da ieri sono tutti in isolamento domiciliare. Oltre la metà degli ospiti è stata già analizzata e la verifica sarà completata tra lunedì e martedì. Al momento si rilevano 6 casi positivi, già ricoverati presso struttura ospedaliera, e altri 19 casi positivi in attesa di trasferimento, ma la conformazione della struttura ha consentito di mettere facilmente in sorveglianza sanitaria tutti gli ospiti, e sono state fornite sin dall’inizio all’Università precise indicazioni per operare in massima sicurezza.

Il Direttore Generale della ASL Roma 1 intende quindi rassicurare in particolare i residenti del Nuovo Salario che non sono necessarie ulteriori misure di contenimento rispetto a quelle già in essere. D’altronde la ASL da settimane sta verificando molte comunità religiose sul territorio, decine di Case di Riposo e strutture residenziali, e anche i casi positivi accertati sono stati gestiti con grande attenzione, con serenità e in modo condiviso con le strutture, senza alcun rischio per i cittadini.È bene far riferimento a fonti ufficiali della ASL per non ricevere informazioni confuse che creano un ingiustificato allarme.

Asl Roma 1