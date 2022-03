Lasciamoli liberi a casa loro, Lav in piazza pure a Roma per difendere gli animali esotici - Terzo Binario News

Per due week end in vendita uova di Pasqua, col ricavato anche sostegno ai progetti per l’Ucraina

Manca poco! mai più animali esotici venduti in italia: lasciamoli liberi #acasaloro.

Anche a Roma, Lav in piazza per due fine settimana si può sostenere la campagna scegliendo il tradizionale uovo di Pasqua Lav-Altromercato per aiutarci a prenderci cura degli animali salvati dai maltrattamenti.

“In Italia milioni di animali esotici vengono venduti come oggetti, sono privati della loro libertà e possono diventare veicoli di nuovi virus. Aiutaci a dire basta!”

Questo l’obiettivo delle Giornate nazionali LAV, che si svolgeranno in tutta Italia, nei fine settimana del 26-27 marzo e 2-3 aprile.

A Roma l’associazione sarà presente in Piazza Cola di Rienzo (fronte Mondadori) e presso la sede LAV Roma in Via Terni 42/a dalle ore 9,30 alle ore 19,30.

Raggiungendo uno dei tavoli LAV, tutti potranno sostenere la Campagna “Lasciamoli liberi #ACasaLoro” e scegliere le tradizionali uova di Pasqua LAV, per aiutare l’associazione a prendersi cura degli animali che ha salvato da un passato di maltrattamenti, e che oggi vivono nel Centro di Recupero di Semproniano, nella Maremma toscana.

Inoltre, una parte del ricavato della cessione delle uova sarà destinato a ciò che la Lav sta facendo in Ucraina.

Realizzate da Altromercato, in buonissimo cioccolato vegan (fondente extra e, quest’anno per la prima volta, anche alla bevanda di riso) con ingredienti provenienti da agricoltura biologica e certificato da WFTO (World Fair Trade Organization), la rete internazionale del commercio equo e solidale.

Ogni uovo LAV è abbinato a un animale salvato: all’interno dell’uovo ci sono tutte le istruzioni per conoscerlo e iniziare una bellissima amicizia, scoprendo come trascorre le sue giornate, e come andarlo a trovare!

Ma non è tutto: con questa mobilitazione, LAV intende ottenere un risultato ancora più grande, per tutti gli animali esotici e selvatici detenuti o commerciati in Italia.

Ogni anno, infatti, milioni di animali esotici come ricci africani, serpenti, gechi leopardo e camaleonti sono venduti nel nostro Paese: gli appartamenti delle città non sono il luogo adatto per la vita, talvolta molto lunga, di animali che dovrebbero vivere in natura. Costretti in ambienti minuscoli, ben diversi dai loro habitat naturali, privati della loro libertà e trattati alla stregua di oggetti, questi animali possono facilmente diventare veicoli di nuovi virus, proprio come nel caso del Covid-19.

Dopo mesi di battaglie, LAV è riuscita ad ottenere la legge di Delegazione EU (oggi legge n. 53 del 23/04/2021) che vieta la vendita, l’importazione, la detenzione e la riproduzione di specie selvatiche autoctone o alloctone in Italia.

Ma non basta, e c’è bisogno di tutti: entro l’8 maggio, si può sostenere l’appello di LAV chiedendo al Governo di attuare questa Legge e contribuire a dire basta a questa crudele sofferenza.

Vieni in Piazza il 26-27 marzo e il 2-3 aprile e scopri come aiutarci!

Trova il tavolo LAV più vicino a te su www.lav.it/esotici#piazza.