Lasci l'auto all'aeroporto e la riprendi lavata: accordo fra Adr, Telepass e Wash Out - Terzo Binario News

Il servizio parte in un periodo di alto traffico per i viaggi natalizi. Tra le mete più gettonate: New York, Miami, Buenos Aires, Dubai e Rio de Janeiro, ma anche Londra, Parigi, Amsterdam, Barcellona.

Giovedì 19 dicembre 2019. L’aeroporto di Roma Leonardo da Vinci aggiunge un altro tassello alla propria strategia di offrire ai passeggeri servizi e comfort basati sulla sostenibilità e sul rispetto dell’ambiente. A partire da oggi, presso i parcheggi Easy Parking A-B-C-D dello scalo romano è possibile lasciare in totale sicurezza la propria auto e ritrovarla completamente ripulita al ritorno dal viaggio aereo.

Il servizio di lavaggio è reso possibile grazie a una partnership raggiunta tra Aeroporti di Roma, Telepass e Wash Out, una startup innovativa specializzata nella pulizia delle automobili nei luoghi pubblici, attraverso prodotti non inquinanti e senza usare un solo goccio di acqua. Nel solo 2019, Wash Out ha operato risparmiando circa 9 milioni di litri di risorse idriche.

La pulizia dell’auto “waterless” per i clienti Telepass è già attiva a Roma, Milano, Torino e Firenze da diversi mesi: basta infatti parcheggiare su strada e richiedere tramite l’app Telepass Pay l’intervento degli addetti di Wash Out. Il servizio diventa ora disponibile anche nell’aeroporto di Fiumicino, uno degli scali più attenti, a livello europeo, al contenimento dei consumi idrici ed elettrici, oltre che al riciclo di rifiuti e al consumo di suolo.

Telepass, per invogliare i propri clienti, che già oggi possono parcheggiare con il dispositivo presso i parcheggi di fronte ai Terminal di Fiumicino, offrirà il primo lavaggio gratuito a chi lo prenoterà attraverso l’App entro il prossimo 31 gennaio. Il lavaggio auto è parte integrante della strategia di diversificazione dei servizi che ha trasformato Telepass in un vero e proprio hub di pagamenti digitali legati al mondo della mobilità. A Roma, oltre al Lavaggio Auto, sono già attivi attraverso l’App Telepass Pay i servizi: Strisce Blu, Taxi, Rifornimento Auto, Bike Sharing gratuito per tutto il 2020.

ADR, con il suo brand Easy Parking, propone a passeggeri e visitatori degli aeroporti della Capitale soluzioni di sosta innovative disegnate per le varie esigenze di viaggio anche tramite l’app e il sito web.

Il servizio di lavaggio sostenibile si appresta a sbarcare al Leonardo da Vinci in un periodo di alto traffico per lo scalo romano. Nei prossimi giorni saranno infatti moltissimi i viaggiatori che partiranno dal principale aeroporto italiano per le vacanze natalizie. Tra le destinazioni di maggior interesse le classiche mete del Natale come New York, Miami, Buenos Aires, Dubai e Rio de Janeiro, ma anche Londra, Parigi, Amsterdam, Barcellona, Madrid e Bruxelles oltre alle novità del mercato cinese disponibili da Roma Fiumicino grazie all’avvio di tre nuovi collegamenti verso Shenzhen, Hangzhou e Chengdu operati rispettivamente da Hainan, Air China e Sichuan Airlines.