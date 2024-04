L'Artigianato della Tuscia brilla al Salone del Mobile e alla Design Week di Milano • Terzo Binario News

Il Salone del Mobile di Milano, rinomato in tutto il mondo per essere una delle principali vetrine del design, ospiterà fino a domenica un’azienda proveniente dalla Tuscia, la Stilhaus Arredo Bagno.

Con sede al Poggino, Stilhaus, guidata dall’amministratore delegato Simone Bianchini e vicepresidente CNA, ha fatto il suo ingresso alla fiera per il quarto anno consecutivo, portando con sé un’autentica rappresentazione dell’artigianato locale.

L’evento, che ha attirato un vasto pubblico nazionale e internazionale interessato alle ultime tendenze nell’arredamento bagno, ha visto la Stilhaus presentare con orgoglio le sue nuove collezioni progettate appositamente per l’occasione, con uno stand di circa 80 metri quadrati.

Carla Coletti, responsabile della comunicazione presso l’azienda, ha sottolineato l’importanza di questa edizione, che ha incluso uno spostamento logistico del settore bagno in una zona più centrale e trafficata della fiera.

Ma il Salone del Mobile non è solo un’opportunità per esporre i propri prodotti; è anche un momento di confronto con i clienti, i rappresentanti del settore e i fornitori, che permette di valutare il posizionamento dell’azienda sul mercato e di avviare nuove collaborazioni.

La Stilhaus, infatti, ha consolidato la propria presenza non solo sul mercato nazionale, ma anche su quello estero, che rappresenta il 30-35% del suo fatturato.

Inoltre, l’azienda ha lanciato progetti innovativi come la serie Milano, nata dalla collaborazione con nuovi designer scoperti durante le precedenti edizioni della fiera.

Grazie all’abilità degli artigiani locali, la Stilhaus è in grado di produrre accessori da bagno coordinati e abbinati alle rubinetterie, nonché il progetto “Sartoria”, sia per le assi porta asciugamani che per i vari accessori e specchi su misura, la cui produzione rappresenta il 30 per cento del fatturato, offrendo un servizio completo ai propri clienti.

La Tuscia non si è limitata al Salone del Mobile, ma ha fatto il suo ingresso anche alla Design Week, nell’ambito del Fuorisalone, facendo sentire la sua presenza.

“Todini Sculture” di Stefano e Roberto Todini, altra impresa di casa CNA con sede a Tarquinia, è stata selezionata per arredare con due sue opere, consistenti in riproduzioni archeologiche in marmo del torso frammentato di Eleusi ed un busto raffigurante la testa di Ercole, una stanza di una villa del ‘900 milanese attraverso la collaborazione con Artemest, un portale che promuove opere d’arte e complementi di alta qualità.

Ciò rappresenta un’importante opportunità di visibilità internazionale per l’azienda, che conferma il ruolo fondamentale degli eventi come il Salone del Mobile e la Design Week che incoraggiano l’artigianato locale aprendogli nuove opportunità sul mercato nazionale ed internazionale.