L’area esterna del Castellaccio dei Monteroni consegnata al Comitato di Quartiere - Terzo Binario News

Domenica 27 marzo alle ore 11:00 il sindaco Alessandro Grando consegnerà ufficialmente al Comitato di quartiere “Il Castellaccio” l’area esterna del Castellaccio dei Monteroni, compresa la stalla, per lo svolgimento di attività ricreative, sportive e culturali.

“Alla fine dello scorso anno – ha commentato il sindaco Alessandro Grando – la Giunta aveva accolto la proposta presentata dal Comitato di quartiere “Il Castellaccio” deliberando la sottoscrizione di una convenzione per la gestione e la manutenzione dell’area esterna del Castellaccio. Un atto che porterà notevoli benefici a tutta la città poiché verrà garantita la manutenzione della corte esterna e la sorveglianza dell’intero complesso. Il passo fondamentale per raggiungere questo obiettivo e finalmente mantenere fede all’impegno preso, inserito anche all’interno del nostro programma amministrativo nel 2017, è stato lo scioglimento di ogni vincolo contrattuale con la Fondazione Diritti Genetici che ci ha permesso di tornare in possesso del Castellaccio dei Monteroni”.

“Nel corso degli anni – ha commentato il delegato all’agricoltura e Rapporti con il quartiere Monteroni e campagne, Gianfranco Fioravanti – i residenti dei Monteroni avevano chiesto al Comune di assegnare questo spazio e ora finalmente questo sogno si è realizzato. Per i primi residenti dei Monteroni il Castellaccio è stata la prima casa, un luogo dove tante persone sono nate a cavallo della guerra. Questa consegna ufficiale, che non si è potuta svolgere in precedenza a causa dell’emergenza sanitaria, è un ulteriore passo in avanti per rafforzare le radici di Ladispoli col territorio”.