L'arbitro Ancora di Ladispoli esordisce in Serie C con Como-Pistoiese - Terzo Binario News

Esordio in Como – Pistoiese di serie C per l’arbitro Ancora di Ladispoli. Sabato prossimo parte l’avventura del giovane ladispolano che dirigerà un incontro tra nobili decadute.

L’avventura in serie C per l’arbitro di Ladispoli, Andrea Ancora, inizierà sera con una partita di cartello ovvero Como – Pistoiese.

Il 32enne ladispolano dirigerà un incontro dagli effetti nostalgici per le due squadre, in precedenza in serie A, costruite per un torneo importante.

Dopo 4 stagioni in serie D, dunque, la giacchetta di Ladispoli , impiegato di professione, salirà in Lombardia sulle rive del Lago di Como per esordire in una gara senza pubblico per il covid , ma di un certo interesse agonistico.

Ancora, conosciuto a Ladispoli per essere impegnato nel mondo del volontariato con la Proloco e nella banda musicale di Cerveteri, è pronto per confermarsi anche nella stagione che si appresta a disputare. Allo stadio Senigallia sabato alle 20. 45, probabilmente davanti alle telecamere di Rai Sport, Ladispoli tiferà solo per lui.