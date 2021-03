Lara Anniboletti nuova direttrice del Museo di Civitavecchia - Terzo Binario News

Per il Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia, istituto culturale della Direzione Regionale Musei del Lazio del Ministero della Cultura, si apre una nuova stagione mirata all’aggiornamento espositivo e alla valorizzazione delle sue importanti collezioni, poco note al grande pubblico.

Il primo passo è stato la nomina del nuovo direttore, Lara Anniboletti, archeologa laureata all’Università degli studi di Perugia, che ha al suo attivo una esperienza nella Segreteria Tecnica di Progettazione del Parco Archeologico di Pompei, dove ha coordinato l’Ufficio Comunicazione, attualmente è anche Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Orvieto e della Necropoli etrusca di Crocifisso del Tufo.

“L’obiettivo primario è riaprire il Museo in modo da renderlo fruibile in prima istanza alla cittadinanza, anche in considerazione della sua forte vocazione civica e del forte legame con il territorio delle collezioni che ospita. L’idea è quella di offrire ai gruppi di visitatori italiani e stranieri, come ad esempio i croceristi, un’adeguata proposta comunicativa e di fruizione degli spazi museali, adeguando il Museo agli standard museali nazionali”, afferma la neo-direttrice.

“Per farlo vanno programmati una serie di interventi necessari per la riqualificazione del museo stesso, oggetto nel tempo di un progressivo depauperamento, e va ideato un nuovo allestimento del percorso espositivo, ancora oggi ancorato ad una concezione di musealizzazione risalente agli anni ’70. E’ necessario un rinnovo delle proposte, che possa connotare il Museo come museo dell’identità storica e civica di Civitavecchia e del suo territorio, con estensioni fino a Santa Marinella e ai Monti della Tolfa, ed esplicitarne la specifica vocazione, intimamente connessa alla fondazione stessa della città e, tutt’oggi effettiva, di area portuale. In questo progetto di rilancio è fondamentale la sinergia del Museo con le Autorità locali, le Associazioni e le Imprese operanti nel territorio diretto, al fine di elaborare iniziative culturali congiunte e condivise tali da accrescere il valore di questo importante Museo.”.

E lo staff del Museo di Civitavecchia è già al lavoro sulla messa a sistema dei progetti: recentemente è stato aperto l’account ufficiale dei canali social, la pagina Facebook https://www.facebook.com/MANCivitavecchia e Instagram https://www.instagram.com/explore/locations/1785224478373146/museo-archeologico-nazionale-di-civitavecchia/ dove restare connessi per ricevere aggiornamenti sul Museo e gli eventi in programma, ma anche per ascoltare “storie” sui capolavori custoditi e sulla nostra città.

A giorni partiranno i lavori pubblici di rifacimento dei solai e piani di calpestio del piano del terzo e quarto piano, precedentemente adibiti a Laboratorio di Restauro e uffici, allo scopo di restituire parte di questi spazi a nuovi allestimenti museali.