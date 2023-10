L'apicoltore Costantino Paoletti di Cerveteri fra i primi venti del “Grandi Mieli Millefiori di Rieti e del Centro Italia” • Terzo Binario News

Si è tenuta oggi, 29 ottobre 2023, a Torricella in Sabina, in provincia di Rieti, la premiazione per l’edizione 2023 del concorso “Grandi Mieli Millefiori di Rieti e del Centro Italia”

Il concorso ha vissuto una grande affluenza ed ha visto misurarsi oltre 80 apicoltori, fra aziende professionali ed amatoriali per autoconsumo, provenienti dalle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche e Toscana che hanno sottoposto i loro campioni di miele ad Esperti in Analisi Sensoriale del Miele iscritti al rispettivo Albo Nazionale.

Il concorso, promosso e organizzato dall’Associazione Apicoltori dell’Alto Lazio, con il sostegno del Comune di Torricella in Sabina (Rieti), ha lo scopo di diffondere e far apprezzare il Miele Millefiori del territorio dell’Italia Centrale.

Il nostro Costantino Paoletti, alla sua prima esperienza in fatto di concorsi per apicoltori, si è piazzato fra i primi 20 produttori e, grazie alle proprietà organolettiche del proprio miele, ha ottenuto l’eccellente punteggio di 92.96/100 piazzandosi al 17º posto fra gli apicoltori del centro Italia.

Costantino Paoletti, classe 1948, è un artigiano in pensione di origini marchigiane.

Figlio di pastori che, praticando la transumanza, attraversavano lo stivale stabilendosi, negli anni 70, nel territorio di Cerveteri. Da diversi anni si dedica con passione all’attività apistica producendo dell’ottimo miele biologico. Alla domanda su come abbia fatto a raggiungere questi eccellenti risultati il Sig. Costantino risponde semplicemente e con umiltà: “Io ci ho messo tutto me stesso! Il resto lo hanno fatto le mie api!”

Molti non sanno che le api, e il loro pregiato miele, forniscono un preziosissimo aiuto nella valutazione dello stato di salute dei nostri territori. Le api con la loro struttura societaria estremamente organizzata ci comunicano se stiamo adottando i giusti comportamenti per la tutela del nostro ambiente e grazie al lavoro ed alla dedizione di persone come Costantino Paoletti possiamo godere di un alimento dalle indiscutibili e molteplici proprietà benefiche come il miele.

Noi tutti, parlando e conoscendo il lavoro del Sig. Costantino, ci auguriamo che i giovani comprendano che solo attraverso valori quali dedizione, spirito di sacrificio e rispetto assoluto per la natura, si ottengono risultati di prestigio che valorizzano il proprio lavoro portando, al contempo, lustro al territorio ed alla società che lo occupa”.

Antonio Resta