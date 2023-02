L'Anpi Civitavecchia ringrazia per la fiaccolata per la pace • Terzo Binario News

“La sezione ANPI di Civitavecchia ringrazia sentitamente le cittadine e i cittadini che numerosissimi hanno partecipato alla fiaccolata di venerdì scorso, dando vita – anche nella nostra Città – ad una straordinaria dimostrazione di unità contro la guerra e in favore dell’avvio di realistici, concreti negoziati di pace.

Le centinaia di migliaia di persone che hanno sfilato nelle città di tutta Europa insieme a #EuropeForPeace sono consapevoli che le sole armi davvero necessarie per porre fine a questa inopinata deriva bellicista sono quelle della diplomazia; è ora che i governi diano ascolto ai popoli che vogliono rappresentare, adoperandosi seriamente per porre fine a questo drammatico conflitto e scongiurare un escalation dagli esiti potenzialmente catastrofici per il nostro continente e il mondo intero.

Ringraziamo, infine, tutte le organizzazioni, le associazioni e i movimenti che hanno aderito all’iniziativa, dando un prezioso contributo alla riuscita della stessa”.

foto di Francesco Cristini