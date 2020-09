L'Anpi Bracciano celebra il 77esimo dei Combattimenti - Terzo Binario News

Il 9 settembre ricorrerà il 77° anniversario dei combattimenti di Bracciano. Da anni, come Sezione ANPI Bracciano “Antonio Quintiliani”, ci impegniamo nella realizzazione di una degna cerimonia nella Piazza del Comune (Piazza IV Novembre) per ricordare quanti nei giorni successivi all’armistizio dell’8 settembre 1943 combatterono sul nostro territorio opponendosi all’esercito tedesco in marcia verso la capitale, in quella che rappresentò una delle prime azioni della Resistenza italiana.

Anche quest’anno la sezione braccianese dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia invita la cittadinanza tutta a ricordare Udino Bombieri, Enrico Latini, Elia Candido e Antonio Merlo. La cerimonia si svolgerà dalle ore 10:00 dinanzi al Monumento dei Caduti in Piazza IV Novembre a Bracciano.

“Siamo orgogliosi di essere riusciti anche quest’anno ad organizzare questa commemorazione” – spiega Dario Cavinato, in rappresentanza dell’ANPI Bracciano – “e abbiamo pensato che, pur nel rispetto di tutte le misure sanitarie necessarie, il ricordo dei combattenti per la libertà caduti sulla nostra terra fosse fondamentale in un momento storico che, tra quelli anche solo lontanamente immaginabili, appare il più vicino allo scenario che si presentava all’indomani della Liberazione agli occhi dei nostri padri e nonni, e che con altrettanta urgenza richiede il nostro impegno affinché la ripartenza possa realizzarsi all’insegna dei principi sanciti dalla Costituzione, che della lotta dei partigiani è la sintesi più alta”.

Anpi Bracciano