L'Anguillara si apre al calcio femminile - Terzo Binario News

L’ A.s.d Anguillara calcio apre le porte dello Stadio Ferdinando Capparella, al calcio femminile con il progetto: Il calcio non è un gioco per soli maschi.

È un progetto sociale che mira a coinvolgere tutte le bambine che hanno voglia di imparare a giocare a calcio. La fascia di età, a cui è rivolto, va dai 5 ai 12 anni. Un progetto fortemente voluto dalla Società A.s.d Anguillara calcio, che metterà a disposizione gratuitamente, fino al 15 Giugno 2021, il proprio Impianto, i propri Allenatori e Collaboratori, per dare vita ad un laboratorio, che faccia da apripista per lo sviluppo del calcio Femminile sul nostro territorio.

Non abbiamo scelto a caso la data dell’ 8 Marzo per dare inizio a questa iniziativa, per cui vi aspettiamo Lunedì 8 Marzo presso il nostro Impianto Sportivo alle ore 17:30.

All’ interno del nostro Impianto vengono, rigorosamente rispettate le normative Anti Covid-19. La mascherina è obbligatoria per tutti, grandi e piccini.

Basta una Tuta è un paio di Scarpe da Ginnastica…il Pallone lo portiamo noi!!P.s Unica spesa a carico dei genitori è il costo dell’ Assicurazione della Figc di 30 euro.

Per informazioni 3771134058 Claudia 3925584019 Marzia