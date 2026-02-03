Landi rientra, l'opposizione di Allumiere tuona: "Fallita l'operazione Santa Marinella" • Terzo Binario News

“La cittadinanza non è stupida. Sappiamo tutti che, al momento, l’“operazione Santa Marinella” non è andata in porto.

Il ritiro delle dimissioni arriva dopo 20 giorni di trattative serrate, non è stato voluto dalle forze di centro-destra santamarinellesi.

Non esiste una nuova visione per Allumiere né esiste la ricostruzione di una maggioranza politica solida, ci sono solamente calcoli evidenti, fatti sulla pelle della comunità.

Una maggioranza debole, puramente numerica, che oggi sostiene il Sindaco sa perfettamente quali manovre e quali attese sta avallando. E se ne assume la piena responsabilità politica.

La domanda è semplice e legittima: perché il Sindaco non ha ritirato le dimissioni durante il Consiglio comunale di surroga di giovedì 29?

Se la scelta era già maturata, perché attendere l’ultimo minuto utile?

Si vuole far credere a un improvviso atto d’amore per Allumiere.

Ma l’amore per una comunità non può essere a fasi alterne, né subordinato alla convenienza del momento.

La verità è sotto gli occhi di tutti.

In questi 20 giorni si è scelto di tenere aperti più scenari possibile, di prendere tempo, di usare le regole non per dare certezze alla città, ma per proteggere una posizione politica in difficoltà e per inseguire opportunità personali altrove.

Almeno evitiamo le prese in giro.

Il gioco è chiaro, i passaggi sono chiari, i calcoli sono chiari.

E Allumiere non merita finzioni”.

L’opposizione di Allumiere