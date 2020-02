Lancia una cucciola cieca e mutilata dal finestrino: ora Sky è una webstar - Terzo Binario News

Da un post su Facebook del racconto di una ragazza è nata webstar a quattro zampe.

Si chiama Sky, è una cucciola di cane lanciata dal finestrino di una vettura alle porte di Roma. La cagnetta, in condizioni terribili, è uno “scarto”: cieca dalla nascita, è stata mutilata di orecchie e coda prima che il padrone decidesse di disfarsene in modo brutale.

La ragazza che l’ha raccolta ha raccontato al sua storia sui social, accudendola e portandola dal veterinario. Nonostante la sua disabilità, ora si è integrata perfettamente nela famiglia adottiva e vive una vita assolutamente normale.

Anzi, le persone che hanno letto la sua storia hanno deciso di aiutarla attraverso il gruppo “La piccola Sky” che le è stato dedicato. E ora tutti sono costantemente aggiornati sulle marachelle che combina.

Questo il post orginale che racconta la storia di Sky.

“un signore è uscito di casa,con un batuffolo di cane tra le mani,e ha deciso di scaraventarlo dalla sua macchina davanti al mio cancello di casa,si è avvicinato piano piano,zoppicante,secco,senza forze..

Aveva bisogno di acqua,di cibo,di affetto,l’abbiamo accolta come fosse nostra e portata dal veterinario per farle fare la sua prima visita, SKY ha avuto la sua prima sverminazione a 20 giorni,era piena di vermi le si stavano mangiando l’intestino,ha avuto le sue prime coccole,ha sentito calore e braccia pronte ad aiutarla..

Le hai tagliato coda e orecchie con forbici,senza pietà,ha sofferto tanto,non riesce a scodinzolare nonostante vorrebbe per ringraziarci di tutto quello che LE È DOVUTO.

sai,abbiamo scoperto perché l’hai abbandonata senza pensarci due volte,Sky non ci vede da entrambi gli occhi,un cane di razza che non ci vede non è più un cane giusto?

Io spero che tu diventerai cieco,spero che ti ammalerai delle peggio malattie che esistono e che i tuoi cari ti abbandonano,da solo,come Sky,senza cure e senza acqua..

Ora Sky mangia,beve e inizia anche a camminare senza barcollare…

Ci ho pensato bene prima di scrivere questo post,pensavo e ripensavo che se lo avessi scritto ti potessi tranquillizzare e pensare che il cane stesse bene ma poi ragionando ho capito che veramente non ti interessa e quindi ti meriti qualche cattiveria.

Sky avrà L’amore e l’affetto che merita.

Non metto la foto della coda e delle feci piene di vermi solo per rispetto verso chi guarda,ti meriti veramente il peggio,sei uno schifo!

Ci avete chiesto di fate gruppi per farvi vedere la crescita della piccola Sky..

Il gruppo si chiama LA PICCOLA SKY e la pagina istagram lapiccolasky!!

Grazie per tutto L’amore che ci avete dimostrato!”