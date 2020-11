L'Anci Lazio zittisce Cavaliere: Trani nominato revisore dei conti - Terzo Binario News

Dopo il soliloquio di ieri in consiglio comunale e la “chicca” dell’assise precedente, in cui ha messo in discussione i titoli del consigliere Eugenio Trani, arriva una smentita indiretta per il consigliere Fdi Raffaele Cavaliere.

E la smentita arriva da un soggetto terzo e per giunta istituzionale come l’Anci Lazio, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Infatti l’Anci Lazio ha nominato lo stesso Trani revisore dei conti insieme a Pasquale Bernardo, consigliere comunale a Ventotene.

Viene facile pensare che se Trani non avesse avuto i titoli, come insinuato da Cavaliere, non avrebbe potuto concorrere per la nomina.