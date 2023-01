Lampeggiante e radio sulle frequenze dei pompieri: denunciato dai Carabinieri a Roma • Terzo Binario News

I militari hanno effettuato anche 15 arresti

I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro hanno eseguito una massiccia e mirata attività di controllo negli ultimi giorni nel centro storico della Capitale, nei luoghi maggiormente frequentati dai turisti, presso le fermate della metro, compresi gli accessi al principale scalo ferroviario romano e nelle piazze e vie adiacenti.

Il bilancio dell’attività è di 15 persone arrestate, altre 31 denunciate a piede libero e 10 sanzioni amministrative.

Delle persone arrestate – 14 cittadini stranieri e un romano – alcune sono state colte, a vario titolo, nella flagranza dei reati di ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, altre sono risultate, a seguito di identificazione da parte dei Carabinieri, gravate da provvedimenti di carcerazione per pregressi reati.

Sono state denunciate 31 persone per varie tipologie di reati, tra cui usurpazione di titoli (una persona è stata trovata in possesso di un lampeggiante blu del tutto simile a quelli utilizzati dalle forze dell’ordine e di una radio rice-trasmittente sintonizzata sulle frequenze dei VV.FF.), furto, ricettazione, riciclaggio, molestie, rifiuto di declinare le proprie generalità, guida senza patente, resistenza a pubblico ufficiale, uso di atto falso, violazione degli obblighi inerenti il divieto di ritorno nel Comune di Roma e per il mancato rispetto del cosiddetto “Daspo Urbano”.

Elevate dai Carabinieri della Compagnia di Roma Centro anche 10 sanzioni amministrative, per un totale di 32.400 euro: 9 di queste hanno riguardato violazioni e carenze di vario genere riscontrate in 6 attività tra ristoranti e bar, una sanzione ha colpito il gestore di un B&B che aveva aumentato il numero di posti letto arbitrariamente e una è stata comminata ad un giovane sorpreso con poco meno di un grammo di hashish, per uso personale e segnalato al Prefetto.