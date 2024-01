L'amministrazione comunale di Cerveteri sostiene le iniziative per il Carnevale • Terzo Binario News

Il Vicesindaco Battafarano: “Quattro grandi appuntamenti a Cerveteri capoluogo e nelle Frazioni”

In vista del Carnevale sono tante le iniziative organizzate nel territorio da Rioni, Pro Loco e scuole. Iniziative che l’Amministrazione comunale di Cerveteri ha voluto sostenere, stanziando contributi per le realtà proponenti e suddividendoli basandosi sul principio di equità.

I grandi appuntamenti con il Carnevale cominceranno domenica 4 febbraio alle ore 14:30, quando a fare festa saranno i Rioni di Cerveteri uniti, con animazione, giocolerie, trampolieri e intrattenimento in Piazza Santa Maria.

Seguirà il Carnevale organizzato dalla Pro Loco delle Due Casette, che si svolgerà a Marina di Cerveteri nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 febbraio, con inizio alle ore 15:30. Sempre in questo weekend, ma nella sola giornata di domenica 11 febbraio, a partire dalle ore 15:30, sarà il turno di Borgo San Martino a festeggiare, con le iniziative promosse dalla Pro Loco del Borgo.

Poi è il turno delle scuole, con l’Istituto Giovanni Cena e la Salvo D’Acquisto, che nella mattinata di martedì 13 febbraio sfileranno per le vie della città per poi unirsi al Parco della Legnara in una grande festa finale.

“Ci aspettano quattro grandi feste in vista del Carnevale non soltanto nel capoluogo ma anche nelle Frazioni – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – con le risorse economiche che avevamo a disposizione, volevamo garantire in ogni caso a tutti il sostegno in maniera tangibile dell’Amministrazione comunale, che ovviamente non può che plaudire il loro impegno e la loro attività. A tutti loro, organizzatori, bambini e famiglie, auguro un buon divertimento!”.