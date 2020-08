L'Ambasciatore del Guatemala presso la Santa Sede alla Nautica Campo di Mare - Terzo Binario News

La visita al circolo di Cerveteri con il sindaco Alessio Pascucci

Su iniziativa dei professori Ester e Gianpiero Gamaleri, l’Ambasciatore del Guatemala presso la Santa Sede Alfredo Vasquez Rivera e Signora sono stati ospiti dell’Associazione nautica Campo di Mare asd.

Il presidente Celso Caferri li ha accolti con vero piacere ed ha illustrato loro la storia dell’Associazione, fondata nel lontano 1969, le strutture e le variegate attività sportive e culturali svolte. L’Ambasciatore ha mostrato particolare interesse per la Scuola Vela ed ha voluto rendersi conto del parco imbarcazioni e delle caratteristiche dei corsi di formazione indirizzati ai giovani.

Avvertito dal presidente, è poi intervenuto il Sindaco Alessio Pascucci e la Funzionaria del Comune Sabrina Francioni; il Sindaco ha presentato agli illustri ospiti la Città di Cerveteri, la sua storia, le sue tradizioni, le sue bellezze, le manifestazioni in corso, suscitando molto interesse negli ospiti.

L’incontro si è concluso con un invito a tornare per visitare la Necropoli ed il Museo; l’intraprendente consorte dell’Ambasciatore, che è presidente dell’Associazione delle mogli degli Ambasciatori stranieri in Italia ha prontamente raccolto l’invito e sono state poste le basi per degli scambi turistici e culturali.