L'Alberghiero di Ladispoli pronto alla sfida della "Coffee Challenge" di Anzio • Terzo Binario News

Un appuntamento a cui l’Istituto Alberghiero di Ladispoli non ha mai rinunciato: è la “Coffee Challenge” di Anzio (ex “Coffee Competition Martina Forino”), la competizione nazionale dedicata al mondo della caffetteria, nata nel

2008 e intitolata a Martina Forino, allieva dell’Istituto ‘Apicio’ prematuramente scomparsa in un incidente stradale.

Per questa edizione (la 12^) sono stati chiamati a partecipare gli Alberghieri delle Regioni Lazio, Campania, Toscana, Marche, Basilicata, Molise, Abruzzo, Calabria e Puglia. “Partecipiamo da anni a questa manifestazione – ha affermato il Prof. Bruno Mazzeo, Responsabile Eventi dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli –

e ci stiamo preparando da mesi. È un’occasione preziosa per mettere a confronto esperienze, conoscenze e metodi di lavoro, ma anche per stimolare la creatività degli studenti attraverso un sano spirito di competizione. Quest’anno, inoltre, ci sarà una novità: un’apposita sezione della gara dedicata agli studenti diversamente abili”.

Questi gli studenti che prenderanno parte alla gara del 30 marzo: Manuel Orsini, (5^ P Sezione Pasticceria), Simone Martini (5 Sala B Sezione Tik Tok), Adrian Onaca (3^ Sala A Sezione Cocktail), Martina Ferrazzi (4^ Sala A, Sezione Latte Art) e Daniele Maone (1^ C Sezione Espresso).

Ad accompagnare i concorrenti dell’Alberghiero di Ladispoli saranno i Docenti Bruno Mazzeo, Donatella Di Matteo, Paolo Ferranti, Antonio Moccia e Carmela

Panzella. Appuntamento all’Istituto Apicio – Colonna Gatti di Anzio.