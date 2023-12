L’Alberghiero di Ladispoli premiato dalla Protezione Civile • Terzo Binario News

Tutto è nato da un’idea originale capace di dare senso e concretezza alle attività previste dal PCTO: “Volevamo portare i nostri studenti a contatto con una delle realtà più importanti del nostro Paese, il Sistema della Protezione civile – ha spiegato la Prof.ssa Giovanna Albanese, Responsabile Eventi e PCTO dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli – che rappresenta un modello imitato in tutto il mondo per la sua organizzazione e capillarità negli interventi a tutela della vita e dell’ambiente.

E’ così che abbiamo partecipato all’iniziativa che si è svolta a Civitavecchia a partire dallo scorso 18 ottobre: tre giorni di esercitazioni con l’obiettivo di mostrare ai cittadini le diverse attività del Dipartimento nazionale della Protezione civile, fra cui tutte le procedure utili per l’allestimento di una tendopoli in situazioni di emergenza. Dal montaggio alla preparazione degli spazi relativi al servizio di refezione: cucina, area distribuzione pasti, mensa, magazzini delle derrate alimentari. E i nostri studenti – ha aggiunto la Prof.ssa Albanese – si sono distinti in quei giorni per il loro entusiasmo e la professionalità dimostrata nella preparazione dei pasti per le cucine da campo”. E’ così che giovedì 7 dicembre, a suggello di un’esperienza che è rimasta impressa nella memoria e nei cuori degli allievi di via Federici (classi IV KA e V KB), nella Sala Nica dell’Istituto Alberghiero si è svolta la cerimonia di consegna della targa di merito della Protezione civile nelle mani della Dirigente scolastica Prof.ssa Vincenza La Rosa: “Siamo orgogliosi dei nostri studenti – ha sottolineato la Preside – e ringraziamo la Prof.ssa Albanese per aver organizzato e coordinato un’iniziativa di straordinaria rilevanza formativa”. “Tutte le autorità presenti – hanno aggiunto Gennaro Dicaterino, Presidente del Coordinamento V.A.B. Lazio e Massimo Martelli, allestitore del campo – hanno lodato gli studenti dell’Alberghiero di Ladispoli e, nel consegnare questa targa, desideriamo comunicare a voi e alla cittadinanza che il vostro Istituto è stato scelto come scuola partner dal Dipartimento nazionale della Protezione civile”. “E’ una notizia che ci rende entusiasti – ha commentato la Prof.ssa Rosa Torino, Referente per le attività di Educazione civica – perché è nel fare e nell’operare “sul campo” che si manifesta un autentico senso di cittadinanza”. Al termine della cerimonia gli studenti della III KA e della IV SA, coordinati dalla Prof.ssa Donatella Di Matteo, Docente di Sala e dal Prof. Marco Erra, Docente di Enogastronomia, con il supporto delle Assistenti educative Martina Indino e Letizia Tempesta, hanno preparato un buffet di saluto e di ringraziamento. Per l’Alberghiero di Ladispoli comincia da oggi un nuovo e straordinario cammino nella grande famiglia del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.